Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Правительство утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в некоторые страны, в том числе недружественные, до конца 2023 г. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники, приборы ночного видения и различное оборудование. Помимо вертолетов названных моделей в перечень запрещенных к вывозу товаров вошли документация для их техобслуживания и ремонта и ряд комплектующих и запчастей.
К недружественным странам и территориям относятся США, Украина, страны ЕС, Великобритания, а также Австралия, Албания, Канада, Южная Корея и др.
Запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования был введен в марте 2022 г. Изначально он действовал до конца 2022 г., однако позже правительство продлило действие этого ограничения на весь 2023 г.
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