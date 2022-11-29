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Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны

Ведомости

Правительство утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в некоторые страны, в том числе недружественные, до конца 2023 г. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В список, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники, приборы ночного видения и различное оборудование. Помимо вертолетов названных моделей в перечень запрещенных к вывозу товаров вошли документация для их техобслуживания и ремонта и ряд комплектующих и запчастей.

К недружественным странам и территориям относятся США, Украина, страны ЕС, Великобритания, а также Австралия, Албания, Канада, Южная Корея и др. 

Запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования был введен в марте 2022 г. Изначально он действовал до конца 2022 г., однако позже правительство продлило действие этого ограничения на весь 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных