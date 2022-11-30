Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

В соответствии с документом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.