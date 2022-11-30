Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.
В соответствии с документом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.
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