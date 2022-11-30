Шойгу предложил применять в рамках спецоперации перспективные вооружения

Ранее Шойгу рассказал, что на более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев. В учебных центрах подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др. По его словам, военнослужащие получили знания, которые нужны для успешного выполнения боевых задач.