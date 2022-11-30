Шойгу предложил применять в рамках спецоперации перспективные вооружения
Перспективные системы вооружения необходимо применять в рамках специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — отметил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, в ходе СВО тестируются новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. «Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также современные и перспективные образцы вооружения», — добавил он.
Ранее Шойгу рассказал, что на более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев. В учебных центрах подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др. По его словам, военнослужащие получили знания, которые нужны для успешного выполнения боевых задач.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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