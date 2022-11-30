В украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, передает EFE. Как сообщили источники агентства в полиции, взрывчатка находилась в присланном конверте, который получил пострадавший сотрудник.
Пострадавший уже госпитализирован с незначительными травмами. «На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ, помимо других подразделений полиции», — говорится в сообщении.
Агентство также уточняет, что на данный момент украинское посольство не желает подтверждать это событие или делать какие-либо заявления по этому поводу.
В начале сентября произошел взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле. Его устроил террорист-смертник. В это время российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате теракта погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.
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