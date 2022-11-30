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В украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв

Ведомости

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, передает EFE. Как сообщили источники агентства в полиции, взрывчатка находилась в присланном конверте, который получил пострадавший сотрудник.

Пострадавший уже госпитализирован с незначительными травмами. «На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ, помимо других подразделений полиции», — говорится в сообщении.

Агентство также уточняет, что на данный момент украинское посольство не желает подтверждать это событие или делать какие-либо заявления по этому поводу.

В начале сентября произошел взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле. Его устроил террорист-смертник. В это время российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате теракта погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных