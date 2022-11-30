В украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв

В начале сентября произошел взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле. Его устроил террорист-смертник. В это время российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате теракта погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы.