В Кремле опровергли слухи об ограничениях для сотрудников администрации президента
Сообщения о запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента являются «сущей неправдой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«Нет. Это сущая неправда», — прокомментировал представитель Кремля появившиеся слухи по данной теме.
Ранее в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что сотрудникам администрации президента мужского пола якобы запретили выезжать за границу в командировки и в отпуск.
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