Небензя назвал инициативу о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что перед экспроприацией чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран — членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]». Во-вторых, «на кону осколки былой репутации» ЕС как гаранта соблюдения базовых принципов рыночной экономики.