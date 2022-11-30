Небензя назвал инициативу о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие Запада
Инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Столько разнообразных инициатив, за всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что называется "международный порядок, основанный на правилах — они эти "правила" придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Он также напомнило о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сказала о конфискованных российских активах. «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности, — добавил он.
Фон дер Ляйен ранее сегодня предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Она также предложила создать международный антироссийский суд и заручиться поддержкой ООН над реализации этой идеи. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что перед экспроприацией чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран — членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]». Во-вторых, «на кону осколки былой репутации» ЕС как гаранта соблюдения базовых принципов рыночной экономики.
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