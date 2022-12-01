В Херсоне оценили потери ВСУ в минимум 10 000 человек

Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 погибших украинских военных с февраля. Позднее ЕК вырезала этот фрагмент из письменного заявления и видеообращения фон дер Ляйен, объяснив это тем, что использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым. В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он.