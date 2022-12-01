В Херсоне оценили потери ВСУ в минимум 10 000 человек
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке от Снигиревки до Днепра за полтора месяца, которые предшествовали отводу российских войск из Херсона, составили не менее 10 000 человек. Об этом заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в комментарии «РИА Новости».
«Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 000 военнослужащих», – сказал он.
По оценке чиновника, украинское командование не считается с потерями при ведении боевых действий. В качестве примера он привел случай, когда ВСУ направили в атаку на Снигиревку подразделение 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась артиллерией РФ.
Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 погибших украинских военных с февраля. Позднее ЕК вырезала этот фрагмент из письменного заявления и видеообращения фон дер Ляйен, объяснив это тем, что использованная оценка относилась как к погибшим, так и раненым. В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Российские потери на тот момент составили 5937 человек, утверждал он.
9 ноября Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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