ЕК удалила данные о погибших украинских военных из речи фон дер Ляйен

Обновленная запись с выступлением главы ЕК доступна в Twitter-аккаунте Урсулы фон дер Ляйен. Ранее сегодня она опубликовала пост, в котором призвала привлечь Москву к ответственности, а также создать структуру для использования конфискованных российских активов. В оригинальном видео глава ЕК также привела данных о погибших со стороны Украины. Она заявила, что на сегодняшний день якобы погибли 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных. В новой версии видео эти слова вырезаны.