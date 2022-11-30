ЕК удалила данные о погибших украинских военных из речи фон дер Ляйен
Еврокомиссия удалила данные о 100 000 погибших украинских военных из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.
Спинант пояснила, что в оригинальной речи главы ЕК была допущена «неточность в цифрах». «Использованная оценка из внешних источников относилась к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», — заявила она.
Обновленная запись с выступлением главы ЕК доступна в Twitter-аккаунте Урсулы фон дер Ляйен. Ранее сегодня она опубликовала пост, в котором призвала привлечь Москву к ответственности, а также создать структуру для использования конфискованных российских активов. В оригинальном видео глава ЕК также привела данных о погибших со стороны Украины. Она заявила, что на сегодняшний день якобы погибли 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных. В новой версии видео эти слова вырезаны.
В предыдущий раз Минобороны России называло общее число потерь со стороны Украины 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Он также привел данные о погибших российских военных. По его словам, российская сторона потеряла 5937 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.