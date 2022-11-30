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Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами

Ведомости

Заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине, написала на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины», — написала она.

По словам главы ЕК, для легализации этой идеи предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН. «Вместе мы сможем найти законные пути к этому», — добавила фон дер Ляйен.

Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.

Накануне в пресс-службе ЦБ отметили, что не рассматривают вариант выкупа заблокированных активов. При этом отмечено, что участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных