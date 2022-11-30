Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами

Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.