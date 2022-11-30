Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами
Заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине, написала на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины», — написала она.
По словам главы ЕК, для легализации этой идеи предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН. «Вместе мы сможем найти законные пути к этому», — добавила фон дер Ляйен.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Накануне в пресс-службе ЦБ отметили, что не рассматривают вариант выкупа заблокированных активов. При этом отмечено, что участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке.
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