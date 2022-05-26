Путин: воровство чужих активов никогда не доводило до добра

По словам Путина, нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. «Если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).