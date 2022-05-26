Путин: воровство чужих активов никогда не доводило до добра
Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
По словам Путина, нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. «Если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщило, что страны — члены союза в рамках санкций заморозили резервы Банка России на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, по информации, которую ЕК получила от членов Евросоюза, в ЕС находится менее 10% замороженных активов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд.
9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Киеву. В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги потребуют ответа.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте. После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России на сумму около $300 млрд. 19 мая ЦБ сообщил, что за неделю его международные резервы сократились на $6,4 млрд до $585,7 млрд из-за отрицательной переоценки.
Помимо этого ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, по информации агентства DPA. ЕК также собирается представить законопроект, который должен разрешить конфискацию замороженных российских активов. Эти деньги планируется использовать для восстановления Украины.