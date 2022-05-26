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Финансы

ЕС заморозил резервы Банка России на $24,5 млрд

Ведомости

Страны ЕС в рамках санкций заморозили резервы Банка России на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, по информации, которую Еврокомиссия получила от членов Евросоюза, в ЕС находится менее 10% замороженных активов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связь с Кремлем.

Издание отметило, что Рейндерс не объяснил, почему третья по величине экономика в мире привлекла так мало российских активов. Также он отказался указать, все ли страны союза сообщили о заморозке активов. Ранее власти некоторых стран отказались публично сообщать, заблокировали ли они резервы ЦБ России.

9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Киеву. В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги потребуют ответа. 

Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте. После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России на сумму около $300 млрд. 19 мая ЦБ сообщил, что за неделю его международные резервы сократились на $6,4 млрд до $585,7 млрд из-за отрицательной переоценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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