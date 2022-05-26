ЕС заморозил резервы Банка России на $24,5 млрд
Страны ЕС в рамках санкций заморозили резервы Банка России на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.
По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, по информации, которую Еврокомиссия получила от членов Евросоюза, в ЕС находится менее 10% замороженных активов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связь с Кремлем.
Издание отметило, что Рейндерс не объяснил, почему третья по величине экономика в мире привлекла так мало российских активов. Также он отказался указать, все ли страны союза сообщили о заморозке активов. Ранее власти некоторых стран отказались публично сообщать, заблокировали ли они резервы ЦБ России.
9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Киеву. В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги потребуют ответа.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте. После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России на сумму около $300 млрд. 19 мая ЦБ сообщил, что за неделю его международные резервы сократились на $6,4 млрд до $585,7 млрд из-за отрицательной переоценки.