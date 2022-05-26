ЕС заморозил резервы Банка России на $24,5 млрд

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, по информации, которую Еврокомиссия получила от членов Евросоюза, в ЕС находится менее 10% замороженных активов России. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связь с Кремлем.