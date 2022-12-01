В ЕК пригрозили Twitter санкциями за неудаление «российской пропаганды»
Twitter нарушит санкционный режим в отношении России, если не будет удалять материалы «российской пропаганды». В связи с этим ЕС может наложить санкции на соцсеть, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью Bloomberg.
Она отметила, что если в Twitter публикуются материалы российских медиа, находящихся под санкциями ЕС, в том числе Russia Today и Sputnik, то, скорее всего, это нарушает соблюдение санкций против РФ.
«Если вы не предпринимаете активных действий против пропаганды, что предполагает удаление пропагандистских материалов, дезинформации, то вы активно поддерживаете военные действия. Для Маска это стало бы очень сложным и, возможно, опасным начинанием или авантюрой», — заявила Юрова.
Замглавы ЕК добавила, что Маску не стоит недооценивать ЕК. По ее словам, Twitter может столкнуться с санкциями, если будет игнорировать правила ЕС.
Накануне, 30 ноября, газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что еврокомиссар Тьерри Бретон в ходе переговоров с Илоном Маском 30 ноября пригрозил бизнесмену запретом Twitter на территории ЕС, если платформа не будет соблюдать правила содружества по модерированию контента.
Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Помимо Twitter он также владеет компаниями Tesla и SpaceX. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».
Позже он опубликовал твит с фразой «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». — «Ведомости»). В ответ Бретон написал, что «в Европе птица будет летать по правилам» ЕС. 31 октября Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что Маск пообещал ЕК соблюдать правила ЕС в сфере регулирования информации в интернете.
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