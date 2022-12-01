В ЕК пригрозили Twitter санкциями за неудаление «российской пропаганды»

Позже он опубликовал твит с фразой «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». — «Ведомости»). В ответ Бретон написал, что «в Европе птица будет летать по правилам» ЕС. 31 октября Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что Маск пообещал ЕК соблюдать правила ЕС в сфере регулирования информации в интернете.