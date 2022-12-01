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В ЕК пригрозили Twitter санкциями за неудаление «российской пропаганды»

Ведомости

Twitter нарушит санкционный режим в отношении России, если не будет удалять материалы «российской пропаганды». В связи с этим ЕС может наложить санкции на соцсеть, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью Bloomberg. 

Она отметила, что если в Twitter публикуются материалы российских медиа, находящихся под санкциями ЕС, в том числе Russia Today и Sputnik, то, скорее всего, это нарушает соблюдение санкций против РФ.

«Если вы не предпринимаете активных действий против пропаганды, что предполагает удаление пропагандистских материалов, дезинформации, то вы активно поддерживаете военные действия. Для Маска это стало бы очень сложным и, возможно, опасным начинанием или авантюрой», — заявила Юрова.

Замглавы ЕК добавила, что Маску не стоит недооценивать ЕК. По ее словам, Twitter может столкнуться с санкциями, если будет игнорировать правила ЕС. 

Накануне, 30 ноября, газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что еврокомиссар Тьерри Бретон в ходе переговоров с Илоном Маском 30 ноября пригрозил бизнесмену запретом Twitter на территории ЕС, если платформа не будет соблюдать правила содружества по модерированию контента.

Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Помимо Twitter он также владеет компаниями Tesla и SpaceX. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».

Позже он опубликовал твит с фразой «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». — «Ведомости»). В ответ Бретон написал, что «в Европе птица будет летать по правилам» ЕС. 31 октября Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что Маск пообещал ЕК соблюдать правила ЕС в сфере регулирования информации в интернете. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных