Маск заверил, что Twitter продолжит соблюдать правила интернет-регулирования ЕС

После закрытия сделки в Twitter уже произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается возвращаться в соцсеть, он остается на своей платформе Truth Social.