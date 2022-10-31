Маск заверил, что Twitter продолжит соблюдать правила интернет-регулирования ЕС
Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал Еврокомиссии (ЕК), что платформа продолжит соблюдать правила Евросоюза (ЕС) в сфере регулирования информации в интернете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
По данным агентства, ранее Маск подтвердил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону, что будет соблюдать закон о цифровых услугах ЕС, согласно которому компаниям грозят большие штрафы, если они не регулируют незаконный контент в соцсетях. Отмечается, что в ближайшие недели Маск согласился провести встречу с Бретоном. Дата не уточняется.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Помимо Twitter он также владеет компаниями Tesla и SpaceX. В своем аккаунте Маск опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».
Позже он опубликовал твит с фразой «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица»). В ответ Бретон написал, что «в Европе птица будет летать по правилам» ЕС.
После закрытия сделки в Twitter уже произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается возвращаться в соцсеть, он остается на своей платформе Truth Social.
Накануне, 30 октября, источники газеты The New York Times рассказали, что после закрытия сделки Маск распорядился уволить часть сотрудников компании. Сейчас в Twitter работает около 7500 человек. По данным собеседников NYT, некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, которых нужно сократить. Ожидается, что работники покинут компанию до 1 ноября.
Кроме того, сегодня The Verge узнало, что Twitter собирается повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue для владельцев верифицированных страниц в соцсети с $4,99 до $19,99. По данным издания, Маск распорядился запустить функцию до 7 ноября и пригрозил увольнениями.
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