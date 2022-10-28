Twitter вернул рэперу Канье Уэсту доступ к аккаунту
Профиль рэпера Канье Уэста в Twitter, который был заблокирован за публикацию высказываний, который посчитали антисемитскими, снова появился на платформе, передает Reuters. СМИ связывают это с приобретением соцсети бизнесменом Илоном Маском.
В планах бизнесмена была отмена «пожизненной» блокировки аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.
Рэпер, теперь известный как Ye, получил ограничения на свои аккаунты в Twitter и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), платформы удалили некоторые из его онлайн-постов, которые пользователи осудили как антисемитские.
Ранее стало известно, что Уэст достиг соглашения о покупке соцсети Parler, популярной у сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации касательно постов на некоторые темы, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях.
Маск официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса