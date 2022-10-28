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Twitter вернул рэперу Канье Уэсту доступ к аккаунту

Ведомости

Профиль рэпера Канье Уэста в Twitter, который был заблокирован за публикацию высказываний, который посчитали антисемитскими, снова появился на платформе, передает Reuters. СМИ связывают это с приобретением соцсети бизнесменом Илоном Маском.

В планах бизнесмена была отмена «пожизненной» блокировки аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.

Рэпер, теперь известный как Ye, получил ограничения на свои аккаунты в Twitter и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), платформы удалили некоторые из его онлайн-постов, которые пользователи осудили как антисемитские.

Ранее стало известно, что Уэст достиг соглашения о покупке соцсети Parler, популярной у сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации касательно постов на некоторые темы, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. 

Маск официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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