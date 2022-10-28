Twitter поворачивает направо

«Я думаю, что Маск на самом деле имеет очень опосредованное представление о том, как управлять такой компанией, как Twitter, — рассуждает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — И то, что он увольняет почти все руководство, не прибавляет уверенности». По мнению Казаряна, в краткосрочной перспективе соцсеть станет хуже с точки зрения политики модерации, спама и т. д. «Возможно, это необходимые боли для перестройки компании, но видение Twitter [со стороны] Маска мне кажется трудно достижимым», — заключает он.