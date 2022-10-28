Twitter поворачивает направо

Twitter поворачивает направоКак изменится социальная сеть после ее приобретения Илоном Маском
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter. Об этом 27 октября вечером сообщило издание CNBC со ссылкой на своего корреспондента Дэвида Фабера. Сумма сделки составила $44 млрд.
Сразу после завершения сделки Маск сделал ряд кадровых перестановок. Он уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Маск обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечает агентство.
Кто и когда заменит уволенных директоров, пока неизвестно: ни они сами, ни Маск, ни пресс-служба Twitter комментариев СМИ не давали. Источники Bloomberg говорят, что гендиректором может стать сам Маск.
После выкупа акций Twitter за $54,2 за акцию компания станет непубличной, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Кадровые перестановки, по мнению аналитика, также неизбежны, так как видение Маска по поводу будущего «суперприложения» с большой вероятностью отличается от того, что было у компании. Буйволов предполагает, что обновленная соцсеть повторно выйдет на биржу, но до того момента поучаствовать в трансформации компании инвесторам не будет возможности.
«Я думаю, что Маск на самом деле имеет очень опосредованное представление о том, как управлять такой компанией, как Twitter, — рассуждает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — И то, что он увольняет почти все руководство, не прибавляет уверенности». По мнению Казаряна, в краткосрочной перспективе соцсеть станет хуже с точки зрения политики модерации, спама и т. д. «Возможно, это необходимые боли для перестройки компании, но видение Twitter [со стороны] Маска мне кажется трудно достижимым», — заключает он.
Долгосрочные последствия прихода нового акционера и смены менеджмента Twitter пока выглядят крайне неопределенными, соглашается с ним главный аналитик по зарубежным рынкам акций УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Старцев. Будущее компании зависит от того, как обеспечение Маском «свободы слова» повлияет на количество пользователей и доходов от рекламы. Самый главный вопрос – кто займет ключевые позиции в топ-менеджменте Twitter и как Маск будет совмещать работу в Twitter, Tesla и SpaceX, отметил аналитик.
Источники Bloomberg утверждают, что Маск действительно планирует изменения в редакционной политике соцсети: он собирается отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что позволит вернуться в сеть ранее заблокированным пользователям. Так, Twitter заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию» 8 января 2021 г. после его поражения на президентских выборах,
В своем аккаунте Маск опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit (букв. «главный тупица». — «Ведомости»).
С переходом Twitter под контроль Маска возможные изменения в его политике, в частности «внутренних правил» или, проще говоря, цензуры, от которой пострадал Трамп, могут сделать соцсеть площадкой для популистской консервативной пропаганды, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Восстановление аккаунта Трампа необязательно будет означать шаг к возможному его участию в выборах 2024 г. (он, вероятно, пойдет на это, если противником будет Джо Байден), считает Рогулев. Но в любом случае это окажется знаком для «трампистов»-республиканцев как возможности трансляции их идей, полагает эксперт. Сейчас, поясняет Рогулев, эти идеи признаются американским либеральным истеблишментом маргинальными и радикальными и не выходят за пределы круга, сконцентрированного на Truth Social и на других периферийных и неизвестных широкому кругу пользователей платформах.
Здесь стоит отметить и неопределенные, откровенно необычные, но, по-видимому, склоняющиеся вправо, к либертарианству взгляды самого Маска, который время от времени проявляет их в своих высказываниях, обращает внимание Рогулев. Ранее предприниматель поддерживал демократов, но с мая окончательно заявил о разочаровании в них, напоминает эксперт.
Получение контроля Маском над Twitter с тех пор вызывает беспокойство в Демократической партии как в канун промежуточных выборов, так и перед президентскими как возможный мощный инструмент для пропаганды, говорит Рогулев.
Есть большая вероятность, что выкуп Маска будет тотальным и свои бумаги смогут продать все инвесторы, в том числе и российские, сказал инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Но выкуп компании с заблокированными активами — это прецедент, и как это будет сделано, технически не совсем понятно, добавил эксперт. По его словам, Маск стремится к максимальной личной публичности и не исключено, что он захочет и компанию оставить публичной.
Когда выкупят акции Twitter, приобретенные на СПБ бирже, пока неясно, сказал «Ведомостям» представитель крупного брокера. По его словам, у компании пока нет информации, как будет проходить транзакция. «Ведомости» отправили запрос в пресс-службу биржи.