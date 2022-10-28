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Трамп не вернется в Twitter после приобретения соцсети Маском

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал бизнесмену Илону Маску всего наилучшего в Twitter, но подчеркнул, что он останется на своей собственной платформе Truth Social. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я остаюсь в Truth. Он мне нравится больше, нравится, как он работает. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он вернуться в Twitter. 

Трамп был навсегда забанен в Twitter, Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Snapchat после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Twitter счел ряд его твитов, связанных с протестами, подстрекательскими и предупредил о «риске дальнейшего подстрекательства к насилию».

В ответ на это Трамп заявил, что его уход из Facebook, Twitter и других социальных сетей в 2021 г. был «одним из худших решений, принятых в бизнесе за последние два года», что показывает, «насколько плохо работают эти платформы».

В феврале 2022 г. Truth Social появилась в App Store, по оценкам специалистов, приложение загрузили около 3,2 млн раз.

Маск ранее официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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