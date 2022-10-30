NYT узнала о распоряжении Маска сократить часть сотрудников Twitter

Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, сообщило 27 октября издание CNBC. Маск сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Бизнесмен обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечало агентство. Три топ-менеджера Twitter могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, писало затем агентство Bloomberg.