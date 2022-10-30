NYT узнала о распоряжении Маска сократить часть сотрудников Twitter
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после закрытия сделки по приобретению Twitter распорядился уволить часть сотрудников компании, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.
Сейчас в Twitter работает около 7500 человек. По данным собеседников NYT, некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, которых нужно сократить. Ожидается, что покинуть компанию люди должны до 1 ноября. В этот день они обычно получают гранты в виде акций Twitter, такие выплаты составляют значительную часть зарплаты, отмечает газета.
Сообщения об увольнениях появились еще после того, как Маск в апреле согласился купить компанию. Бизнесмен заявил инвесторам, что намерен сократить штат, отменить правила модерации контента и найти новые источники дохода.
Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, сообщило 27 октября издание CNBC. Маск сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Бизнесмен обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечало агентство. Три топ-менеджера Twitter могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, писало затем агентство Bloomberg.
В своем аккаунте Маск ранее опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».