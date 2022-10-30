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Бизнес

NYT узнала о распоряжении Маска сократить часть сотрудников Twitter

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после закрытия сделки по приобретению Twitter распорядился уволить часть сотрудников компании, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.

Сейчас в Twitter работает около 7500 человек. По данным собеседников NYT, некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, которых нужно сократить. Ожидается, что покинуть компанию люди должны до 1 ноября. В этот день они обычно получают гранты в виде акций Twitter, такие выплаты составляют значительную часть зарплаты, отмечает газета. 

Сообщения об увольнениях появились еще после того, как Маск в апреле согласился купить компанию. Бизнесмен заявил инвесторам, что намерен сократить штат, отменить правила модерации контента и найти новые источники дохода.

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Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, сообщило 27 октября издание CNBC. Маск сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Бизнесмен обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечало агентство. Три топ-менеджера Twitter могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, писало затем агентство Bloomberg.

В своем аккаунте Маск ранее опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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