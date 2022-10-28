Bloomberg: уволенные Маском топ-менеджеры Twitter могут получить $100 млн
Три топ-менеджера Twitter, которые, как сообщалось, были уволены после того, как бизнесмен Илон Маск стал владельцем соцсети, могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, передает агентство Bloomberg.
Согласно подсчетам агентства, главный исполнительный директор Параг Агравал, вступивший в должность менее года назад, имеет право на получение примерно $50 млн. Финансовый директор Нед Сигал и глава юридического отдела, политики и траста Виджая Гадде претендуют на получение примерно $37 млн и $17 млн соответственно.
«Их уходом завершаются более чем шестимесячные публичные и юридические споры, которые теперь закончились тем, что Маск, самый богатый человек в мире, занял пост генерального директора», — отмечает агентство.
Как и многие топ-менеджеры крупных публичных компаний, Агравал и его помощники имеют право на выходное пособие, равное годовой зарплате, и на выплату неинвестированных вознаграждений, отметили эксперты. Twitter также должен покрывать их страховые взносы по медицинскому страхованию в течение года, что составляет около $31 000 долларов на каждого.
Маск ранее официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).
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