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Bloomberg: уволенные Маском топ-менеджеры Twitter могут получить $100 млн

Ведомости

Три топ-менеджера Twitter, которые, как сообщалось, были уволены после того, как бизнесмен Илон Маск стал владельцем соцсети, могут получить более $100 млн выходного пособия и дополнительные выплаты, передает агентство Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, главный исполнительный директор Параг Агравал, вступивший в должность менее года назад, имеет право на получение примерно $50 млн. Финансовый директор Нед Сигал и глава юридического отдела, политики и траста Виджая Гадде претендуют на получение примерно $37 млн и $17 млн соответственно.

«Их уходом завершаются более чем шестимесячные публичные и юридические споры, которые теперь закончились тем, что Маск, самый богатый человек в мире, занял пост генерального директора», — отмечает агентство.

Как и многие топ-менеджеры крупных публичных компаний, Агравал и его помощники имеют право на выходное пособие, равное годовой зарплате, и на выплату неинвестированных вознаграждений, отметили эксперты. Twitter также должен покрывать их страховые взносы по медицинскому страхованию в течение года, что составляет около $31 000 долларов на каждого.

Маск ранее официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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