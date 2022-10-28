Bloomberg: Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку в Twitter

При этом до сих пор не ясно, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт в Twitter в ближайшее время. Его заблокировали в социальной сети вскоре после того, как толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США 6 января 2021 г. и сорвала утверждение итогов президентских выборов. Высказывания Трампа после штурма Капитолия могли спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации Байдена, пояснила компания.