Bloomberg: Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку в Twitter
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Маск также намерен отказаться от постоянных банов пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты, сказал источник. Это означает, что людям, ранее заблокированным, может быть разрешено вернуться, и в эту категорию будет входить бывший президент [США] Дональд Трамп», — сказано в публикации.
При этом до сих пор не ясно, сможет ли Трамп восстановить свой аккаунт в Twitter в ближайшее время. Его заблокировали в социальной сети вскоре после того, как толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий США 6 января 2021 г. и сорвала утверждение итогов президентских выборов. Высказывания Трампа после штурма Капитолия могли спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации Байдена, пояснила компания.
Ранее стало известно, что Маск официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». Он также позднее написал, что «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». – «Ведомости»).
Договоренность о покупке Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей социальной сети из-за большого количества учетных записей-ботов. В ответ на решение Маска отказаться от сделки руководство социальной сети подало в его отношении иск. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Маск предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене. 20 октября предприниматель заявил, что он и другие инвесторы переплачивают за покупку Twitter, однако в долгосрочной перспективе стоимость социальной сети должна многократно увеличиться.
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