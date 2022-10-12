FT: Twitter меняет политику блокировки, но Трампа не разблокируют
«Твиттер» пересматривает свою политику в отношении срока блокировки пользователей, однако решение заблокировать бывшего президента США Дональда Трампа вряд ли будет отменено, сообщает Financial Times.
«Твиттер» потенциально приводит модерацию контента в соответствие с видением предпринимателя Илона Маска независимо от того, станет ли глава Tesla ее владельцем. Социальная сеть оценивает, существуют ли другие инструменты модерации контента, которые могли бы заменить блокировку— самое суровое наказание за нарушение правил платформы, которые не позволяют пользователям, например, делиться угрозами насилия, терроризмом, преследованием и языком ненависти.
Маск ранее заявлял, что если он возьмет на себя управление платформой, то смягчит правила модерации в «Твиттер» и перейдет от постоянных запретов к «тайм-аутам» или приостановкам. Но любые изменения вряд ли смогут поспособствовать возвращению на платформу Дональда Трампа, поскольку снятие запретов за нарушение политики против подстрекательства к насилию не рассматривается, сообщают источники FT.
Аккаунт бывшего президента США заблокировали вскоре после того, как толпа его сторонников ворвалась в Капитолий США 6 января прошлого года и сорвала утверждение итогов президентских выборов. Высказывания Трампа после штурма Капитолия могли спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации Байдена, пояснила компания.
Сотрудники компании рассматривают только те области, в которых, по их мнению, «Твиттер» мог неоправданно лишать пользователей доступа к своим услугам за менее серьезные нарушения, например, за распространение недостоверной информации.
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