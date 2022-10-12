FT: Twitter меняет политику блокировки, но Трампа не разблокируют

Маск ранее заявлял, что если он возьмет на себя управление платформой, то смягчит правила модерации в «Твиттер» и перейдет от постоянных запретов к «тайм-аутам» или приостановкам. Но любые изменения вряд ли смогут поспособствовать возвращению на платформу Дональда Трампа, поскольку снятие запретов за нарушение политики против подстрекательства к насилию не рассматривается, сообщают источники FT.