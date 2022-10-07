Маск назвал причину покупки Twitter

«Я не занимаюсь Twitter ради денег. Не то чтобы я хотел купить какую-то яхту и не могу себе ее позволить. У меня нет никаких лодок. Но я думаю, это важно, чтобы у людей были максимально надежные и инклюзивные средства для обмена идеями и чтобы они были как можно более прозрачными и надежными», — сказал он.