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Бизнес

Маск назвал причину покупки Twitter

Ведомости

Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет приобрести компанию Twitter не ради прибыли, а ради людей, у которых появится возможность использовать платформу для обмена мнениями и идеями без страха, об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Я не занимаюсь Twitter ради денег. Не то чтобы я хотел купить какую-то яхту и не могу себе ее позволить. У меня нет никаких лодок. Но я думаю, это важно, чтобы у людей были максимально надежные и инклюзивные средства для обмена идеями и чтобы они были как можно более прозрачными и надежными», — сказал он.

Договоренность о покупке Маском Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Макс предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.

Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных