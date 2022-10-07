Маск назвал причину покупки Twitter
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет приобрести компанию Twitter не ради прибыли, а ради людей, у которых появится возможность использовать платформу для обмена мнениями и идеями без страха, об этом он рассказал в интервью Financial Times.
«Я не занимаюсь Twitter ради денег. Не то чтобы я хотел купить какую-то яхту и не могу себе ее позволить. У меня нет никаких лодок. Но я думаю, это важно, чтобы у людей были максимально надежные и инклюзивные средства для обмена идеями и чтобы они были как можно более прозрачными и надежными», — сказал он.
Договоренность о покупке Маском Twitter за $44 млрд была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. В начале октября Bloomberg писал, что предприниматель вновь заинтересован в покупке акций компании. По информации агентства, Макс предложил Twitter завершить сделку по первоначальной цене.
Причиной для отказа от сделки стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-ботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, в то время как на самом деле их количество может быть больше 20-25% от числа всех пользователей Twitter, считает Маск. В ответ на это руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter.
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