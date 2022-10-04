Bloomberg: Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке компании
Американский миллиардер Илон Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке соцсети по первоначальной цене - за $44 млрд, т. е. по $54,2 за акцию, выяснил Bloomberg.
По информации агентства, Маск уведомил руководство компании об этом в письме.
На фоне этой информации акции Twitter поднялись более чем на 12%.
Договоренность о покупке Маском Twitter была достигнута еще в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от сделки и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению же миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20-25% от числа всех пользователей Twitter.
Позже руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.
Позднее выяснилось, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.
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