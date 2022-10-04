Bloomberg: Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке компании

Позднее выяснилось, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.