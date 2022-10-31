СМИ: Twitter планирует увеличить размер платы за верификацию страниц
Twitter собирается повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue для владельцев верифицированных страниц в соцсети с $4,99 до $19,99, об этом сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на источники и внутреннюю переписку.
Уточняется, что в соответствии с текущим планом у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы оформить новую подписку, в противном случае они потеряют значок голубого цвета, который появляется в аккаунтах «хорошо известных людей или брендов».
При этом работа над проектом до сих пор идет. Новый владелец американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск проинформировал сотрудников, что им «необходимо запустить данную функцию до 7 ноября, иначе они будут уволены».
Накануне, 30 октября, Маск написал в своем аккаунте о том, что весь процесс верификации будет пересматриваться. Однако каких-либо подробностей он не привел.
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