Газета
Технологии

СМИ: Twitter планирует увеличить размер платы за верификацию страниц

Ведомости

Twitter собирается повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue для владельцев верифицированных страниц в соцсети с $4,99 до $19,99, об этом сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на источники и внутреннюю переписку.

Уточняется, что в соответствии с текущим планом у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы оформить новую подписку, в противном случае они потеряют значок голубого цвета, который появляется в аккаунтах «хорошо известных людей или брендов».

При этом работа над проектом до сих пор идет. Новый владелец американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск проинформировал сотрудников, что им «необходимо запустить данную функцию до 7 ноября, иначе они будут уволены».

Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе, 27 октября. Стоимость сделки составила $44 млрд. После этого Bloomberg сообщил, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.

Накануне, 30 октября, Маск написал в своем аккаунте о том, что весь процесс верификации будет пересматриваться. Однако каких-либо подробностей он не привел. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных