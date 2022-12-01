Шольц признал, что вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами. Это то то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за военных действий на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).