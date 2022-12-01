Шольц признал, что вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов
Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) испытывает дефицит боеприпасов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами. Это то то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за военных действий на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).
По его словам, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».
Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечает, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро. Среди вооружений, поставленных Киеву, числятся самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T.
В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов правительства ФРГ поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
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