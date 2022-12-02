Путин обсудил с Совбезом подготовку специалистов по информационной безопасности
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, передает пресс-служба Кремля.
«В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России. Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны и международные вопросы», — отмечается в сообщении.
В совещании приняли участие, в частности, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совбеза Николай Патрушев.
В конце ноября глава государства впервые с 21 февраля провел в очном формате оперативное совещание Совбеза. На предыдущем очном совещании в конце февраля члены Совбеза высказывались по поводу ситуации на Украине и необходимости признать ДНР и ЛНР.
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