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Путин обсудил с Совбезом подготовку специалистов по информационной безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, передает пресс-служба Кремля.

«В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России. Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны и международные вопросы», — отмечается в сообщении.

В совещании приняли участие, в частности, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В конце ноября глава государства впервые с 21 февраля провел в очном формате оперативное совещание Совбеза. На предыдущем очном совещании в конце февраля члены Совбеза высказывались по поводу ситуации на Украине и необходимости признать ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных