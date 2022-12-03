В Греции сообщили о сходе с рельсов поезда с военной техникой США
В греческом Александруполисе с рельсов сошел поезд с американской военной техникой, инцидент вызвал беспокойство у жителей, сообщает портал 902.gr.
Поезд сошел с рельсов в районе Французского вокзала в пятницу, 2 декабря. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть состав на рельсы. Через Грецию везли танки, бронемашины и контейнеры, недавно они были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО, пишет издание.
«Порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался американцами и НАТО для перевозки оружия на Украину. Этот инцидент вызвал беспокойство у жителей района, которые постоянно наблюдают, как перемещают военную технику, в то время как никто не знает о содержимом закрытых контейнеров», — говорится в публикации.
После происшествия члены Компартии Греции и «Коммунистической молодежи Греции» провели акцию протеста. «Рядом с нашими домами и рабочими местами проходят опасные военные материалы, которые представляют угрозу для нашей безопасности, что, к сожалению, подтверждает сегодняшняя авария», — заявили участники акции.