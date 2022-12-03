В Греции сообщили о сходе с рельсов поезда с военной техникой США

Поезд сошел с рельсов в районе Французского вокзала в пятницу, 2 декабря. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть состав на рельсы. Через Грецию везли танки, бронемашины и контейнеры, недавно они были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО, пишет издание.