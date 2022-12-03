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В Греции сообщили о сходе с рельсов поезда с военной техникой США

Ведомости

В греческом Александруполисе с рельсов сошел поезд с американской военной техникой, инцидент вызвал беспокойство у жителей, сообщает портал 902.gr.  

Поезд сошел с рельсов в районе Французского вокзала в пятницу, 2 декабря. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть состав на рельсы. Через Грецию везли танки, бронемашины и контейнеры, недавно они были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО, пишет издание.

«Порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался американцами и НАТО для перевозки оружия на Украину. Этот инцидент вызвал беспокойство у жителей района, которые постоянно наблюдают, как перемещают военную технику, в то время как никто не знает о содержимом закрытых контейнеров», — говорится в публикации.

После происшествия члены Компартии Греции и «Коммунистической молодежи Греции» провели акцию протеста. «Рядом с нашими домами и рабочими местами проходят опасные военные материалы, которые представляют угрозу для нашей безопасности, что, к сожалению, подтверждает сегодняшняя авария», — заявили участники акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных