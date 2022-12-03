Украинское бюро расследований провело обыски в администрации Киева

«Установлено, что в 2015 г. одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка», – говорится в сообщении ведомства.