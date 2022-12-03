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Украинское бюро расследований провело обыски в администрации Киева

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города и злоупотребления властью, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ГБР уточнили, что в ходе обысков были изъяты документы о проведении конкурса на заключение инвестиционного договора. Производство ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

«Установлено, что в 2015 г. одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка», – говорится в сообщении ведомства.

Работы должны были быть выполнены до марта 2022 г., но готовность объектов составляет 30%. Сумма инвестиций составляет почти 149 млн гривен (более 250 млн руб.). ГБР проверяет причастность сотрудников администрации к невыполнению инвестиционного соглашения.

В июле 2019 г. ГБР вызывало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. В ноябре 2019 г. «РИА Новости» сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева и его двух заместителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных