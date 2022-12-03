Украинское бюро расследований провело обыски в администрации Киева
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города и злоупотребления властью, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ГБР уточнили, что в ходе обысков были изъяты документы о проведении конкурса на заключение инвестиционного договора. Производство ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
«Установлено, что в 2015 г. одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка», – говорится в сообщении ведомства.
Работы должны были быть выполнены до марта 2022 г., но готовность объектов составляет 30%. Сумма инвестиций составляет почти 149 млн гривен (более 250 млн руб.). ГБР проверяет причастность сотрудников администрации к невыполнению инвестиционного соглашения.
В июле 2019 г. ГБР вызывало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. В ноябре 2019 г. «РИА Новости» сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева и его двух заместителей.