Еврокомиссия: потолок цен на российскую нефть будет меняться
Предельная цена на российскую нефть со временем будет меняться с учетом развития рынка и технических изменений, следует из опубликованных Еврокомиссией пояснений по введению потолка цен на энергоносители из России.
«Предельная цена на данный момент фиксирована, но со временем будет меняться. Цена может быть изменена в будущем, с учетом развития рынка и технических изменений, как это согласовано «Коалицией ограничения цены». Это решение должно учитывать множество факторов, которые могут включать эффективность меры, ее реализацию, потенциальное влияние на членов и партнеров коалиции, а также развитие рынка», – говорится в пояснении ЕК.
«РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщило, что первый пересмотр предельной цены запланирован на январь 2023 г. Он пояснил, что пересмотр может проводиться каждые два месяца параллельно внутри Евросоюза и с участием партнеров в G7.
В Еврокомиссии напомнили, что предел цен вступает в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. На морские перевозки ценовой предел действовать не будет при условии, если сырая нефть будет отгружена в период до 5 декабря 2022 г., и прибудет в порт назначения не позднее 19 января 2023 г. «В течение этого периода могут предоставляться морские услуги и морские перевозки. Аналогичного положения по нефтепродуктам нет», – уточняют в ЕК.
В случае, если судно под флагом третьей страны будет перевозить российскую нефть по цене выше установленного потолка, операторам ЕС будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать суда в течение 90 дней после выгрузки нефти, приобретенной по цене выше предельной. На допустившее такое нарушение судно, ходящее под флагом одной из стран ЕС, будут распространяться последствия, предусмотренные законодательством страны-члена союза.
Ранее днем минфин США сообщил, что «коалиция ограничения цен» (Евросоюз, Австралия и G7) на следующей неделе введет ограничения, связанные с российской нефтью, в том числе запрет на страхование морских перевозок. Меры не будут действовать, если покупатели приобретут в России нефть по цене $60 за баррель или ниже. Входящие в коалицию государства согласовали предельную цену на нефть, чтобы поддерживать поставки российских энергоносителей по сниженной цене, отмечалось в заявлении. Минфин США назвал этот механизм важным инструментом для ограничения доходов Москвы, которые используются для финансирования спецоперации на Украине.
2 декабря Евросоюз также договорился о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил ранее постпред Польши при ЕС Анджей Садось. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть. О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким.
Российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.