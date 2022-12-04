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Кремль анонсировал участие Путина в церемонии вручения премии «Мы вместе»

Ведомости

Президент России Владимир Путин 5 декабря примет участие в церемонии вручения международной премии «Мы вместе» в рамках одноименного международного форума гражданского участия. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония награждения, как рассказали в Кремле, состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж».В деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной программах форума примут участие около 10 000 волонтеров из всех регионов России и 45 стран.

Отмечается, что премия вручается за гражданский вклад в достижение национальных целей развития России до 2030 г. Идею ее учреждения Путин поддержал на встрече с волонтерами Общероссийской акции «Мы вместе» в 2020 г. В текущем году организаторы вручат 12 премий, на которые номинированы волонтеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных