Кремль анонсировал участие Путина в церемонии вручения премии «Мы вместе»

Церемония награждения, как рассказали в Кремле, состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж».В деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной программах форума примут участие около 10 000 волонтеров из всех регионов России и 45 стран.