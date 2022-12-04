Кремль анонсировал участие Путина в церемонии вручения премии «Мы вместе»
Президент России Владимир Путин 5 декабря примет участие в церемонии вручения международной премии «Мы вместе» в рамках одноименного международного форума гражданского участия. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
Церемония награждения, как рассказали в Кремле, состоится в первый день форума волонтеров, который будет проходить до 7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж».В деловой, полезной, культурной, атмосферной и выставочной программах форума примут участие около 10 000 волонтеров из всех регионов России и 45 стран.
Отмечается, что премия вручается за гражданский вклад в достижение национальных целей развития России до 2030 г. Идею ее учреждения Путин поддержал на встрече с волонтерами Общероссийской акции «Мы вместе» в 2020 г. В текущем году организаторы вручат 12 премий, на которые номинированы волонтеры.