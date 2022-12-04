Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибудет в Москву с рабочим визитом
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.
«4 декабря 2022 года Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл в командировку в Российскую Федерацию. В рамках визита Министр Джейхун Байрамов встретится с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях», – говорится в сообщении.
О предстоящем визите Байрамова в Москву 30 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом писало «РИА Новости». Захарова пояснила, что министры обсудят вопросы развития отношений в контексте подписанной лидерами двух стран 22 февраля 2022 г. декларации о союзническом взаимодействии. Также Байрамов и Лавров обсудят «ряд актуальных региональных и международных сюжетов», в том числе реализацию трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.
«Рассматриваем предстоящий визит Д.А.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», – сообщали ранее в МИД России.