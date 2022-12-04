Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибудет в Москву с рабочим визитом

О предстоящем визите Байрамова в Москву 30 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом писало «РИА Новости». Захарова пояснила, что министры обсудят вопросы развития отношений в контексте подписанной лидерами двух стран 22 февраля 2022 г. декларации о союзническом взаимодействии. Также Байрамов и Лавров обсудят «ряд актуальных региональных и международных сюжетов», в том числе реализацию трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.