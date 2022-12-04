Газета
Политика

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибудет в Москву с рабочим визитом

Ведомости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

«4 декабря 2022 года Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл в командировку в Российскую Федерацию. В рамках визита Министр Джейхун Байрамов встретится с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях», – говорится в сообщении.

О предстоящем визите Байрамова в Москву 30 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом писало «РИА Новости». Захарова пояснила, что министры обсудят вопросы развития отношений в контексте подписанной лидерами двух стран 22 февраля 2022 г. декларации о союзническом взаимодействии. Также Байрамов и Лавров обсудят «ряд актуальных региональных и международных сюжетов», в том числе реализацию трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

«Рассматриваем предстоящий визит Д.А.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», – сообщали ранее в МИД России.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных