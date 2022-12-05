Протестующие в Монголии начали штурм здания правительства
Протестующие в Улан-Баторе ворвались в здание правительства на фоне беспорядков из-за кражи угля, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Об этом сообщает местное издание 24tsag.
Сначала протестующие сломали металлические ворота перед зданием правительства. После этого они ворвались во дворец через главные ворота. В ходе столкновения пострадали шесть человек, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.
Портал News.mn сообщает, что министерство юстиции республики приняло решение о силовом разгоне демонстрации. По распоряжению столичного губернатора было внесено предложение разогнать демонстрацию, если протестующие не разойдутся в течение двух часов. Уточняется, что около 90% собравшихся на площади граждан составляют студенты.
Массовые протесты начались после того, как местные СМИ распространяли информацию о краже угля. Согласно неофициальным источникам, речь идет о 6,5 млн т угля стоимостью 60 трлн тугриков ($1,8 млрд), вывезенного из Монголии в Китай. Также в СМИ появилась информация, что КНР предоставила монгольским властям данные политиков, причастных к хищениям, и теперь демонстранты требуют наказать их.
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