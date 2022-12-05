Протестующие в Монголии начали штурм здания правительства

Массовые протесты начались после того, как местные СМИ распространяли информацию о краже угля. Согласно неофициальным источникам, речь идет о 6,5 млн т угля стоимостью 60 трлн тугриков ($1,8 млрд), вывезенного из Монголии в Китай. Также в СМИ появилась информация, что КНР предоставила монгольским властям данные политиков, причастных к хищениям, и теперь демонстранты требуют наказать их.