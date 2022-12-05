Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады

Первый раз российского дипломата вызвали в канадский МИД 28 ноября. По информации газеты The National Post, Степанова вызвали в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, которые были расценены как гомофобные. В МИДе страны сочли их «анти-ЛГБТ пропагандой», являющейся атакой на канадские ценности.