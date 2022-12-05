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Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова. Об этом он сообщил ТАСС.

«Вызывают снова сегодня в МИД [Канады] к 16:00 (00:30 мск)», — отметил дипломат. Причины вызова не уточняются.

Первый раз российского дипломата вызвали в канадский МИД 28 ноября. По информации газеты The National Post, Степанова вызвали в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, которые были расценены как гомофобные. В МИДе страны сочли их «анти-ЛГБТ пропагандой», являющейся атакой на канадские ценности.

25 ноября посольство опубликовало твит с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно опубликованному документу, за нарушение введенного запрета физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных