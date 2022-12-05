Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады
Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова. Об этом он сообщил ТАСС.
«Вызывают снова сегодня в МИД [Канады] к 16:00 (00:30 мск)», — отметил дипломат. Причины вызова не уточняются.
Первый раз российского дипломата вызвали в канадский МИД 28 ноября. По информации газеты The National Post, Степанова вызвали в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, которые были расценены как гомофобные. В МИДе страны сочли их «анти-ЛГБТ пропагандой», являющейся атакой на канадские ценности.
25 ноября посольство опубликовало твит с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно опубликованному документу, за нарушение введенного запрета физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
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