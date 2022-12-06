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ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук

Ведомости

Следователи Федеральной службы безопасности попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Их обвиняют в нарушении территориальной целостности России.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — сообщил собеседник агентства. Помимо этого, Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск.

Как сообщают «РИА Новости», двум украинским политикам вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья 280.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных