ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук

Как сообщают «РИА Новости», двум украинским политикам вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья 280.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.