ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук
Следователи Федеральной службы безопасности попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Их обвиняют в нарушении территориальной целостности России.
«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — сообщил собеседник агентства. Помимо этого, Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск.
Как сообщают «РИА Новости», двум украинским политикам вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья 280.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
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