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В Болгарии протестующие заблокировали русскую церковь с послом

Ведомости

В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол в республике Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги.

«Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии», — говорится в публикации. Как уточнили в посольстве России в Софии, сообщение о протестующих «немножечко преувеличено».

«Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», — пояснили в дипмиссии.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что консульство Болгарии известило туроператоров РФ о приостановке приема документов на туристические визы. Причиной этому – решение российского МИДа объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе.

28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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