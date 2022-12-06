В Болгарии протестующие заблокировали русскую церковь с послом

«Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», — пояснили в дипмиссии.