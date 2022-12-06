В Болгарии протестующие заблокировали русскую церковь с послом
В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол в республике Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги.
«Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии», — говорится в публикации. Как уточнили в посольстве России в Софии, сообщение о протестующих «немножечко преувеличено».
«Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», — пояснили в дипмиссии.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что консульство Болгарии известило туроператоров РФ о приостановке приема документов на туристические визы. Причиной этому – решение российского МИДа объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе.
28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась.
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