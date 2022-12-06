У Кремля нет информации о принятии регламента празднования Нового года

Ранее о подготовленных администрацией президента рекомендациях для региональных властей сообщал РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из регионов. Детские мероприятия в Кремле посоветовали не ограничивать, а в случае со взрослыми указали на запрос граждан на проявление сдержанности в расходах.