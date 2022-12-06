У Кремля нет информации о принятии регламента празднования Нового года
В Кремле есть преобладающее мнение по поводу формата проведения Нового года, которое доводится до всех интересующихся сторон. Однако об утвержденных циркулярах информации нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Знаете, есть какая-то превалирующая точка зрения, которая всем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации. Что является абсолютно нормальным. Мне не известно, чтобы это были какие-то стандартные циркуляры, я таких не видел», — заявил представитель Кремля.
Ранее о подготовленных администрацией президента рекомендациях для региональных властей сообщал РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из регионов. Детские мероприятия в Кремле посоветовали не ограничивать, а в случае со взрослыми указали на запрос граждан на проявление сдержанности в расходах.
На фоне спецоперации на Украине ряд российских регионов приняли решение отказаться от масштабного празднования Нового года. В частности, такое решение приняли власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Новосибирска, Краснодара и др. Уточнялось, что сэкономленные средства направят на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.
Кроме того, откажутся от массовых мероприятий и фейерверков и в Москве. Такое решение мэр города Сергей Собянин принял по итогам голосования о формате празднования Нового года среди москвичей. Отмечалось, что при этом столица России будет украшена к празднику.
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