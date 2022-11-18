Собянин назвал итоги голосования по формату празднования Нового года в Москве

В Москве состоятся елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Также будет открыт сбор гуманитарной помощи, написал столичный мэр. Вместе с тем, продолжил Собянин, в рамках договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и мероприятий будут направлены на поддержку мобилизованных, их семей и восстановление пострадавших районов.