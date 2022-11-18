Собянин назвал итоги голосования по формату празднования Нового года в Москве
Москва будет украшена к Новому году, при этом город откажется от массовых мероприятий и фейерверков, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин по итогам голосования о формате празднования Нового года среди москвичей.
«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — написал столичный мэр.
Участие в голосовании приняли почти 300 000 человек, отметил Собянин. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. Мэр добавил, что 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий. «Ваше решение будет реализовано», — заключил он.
В Москве состоятся елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Также будет открыт сбор гуманитарной помощи, написал столичный мэр. Вместе с тем, продолжил Собянин, в рамках договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и мероприятий будут направлены на поддержку мобилизованных, их семей и восстановление пострадавших районов.
16 ноября мэр Москвы предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в этом году. Такое предложение появилось на сайте мэра столицы. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Вместо отмены масштабных гуляний он предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».
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