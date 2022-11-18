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Собянин назвал итоги голосования по формату празднования Нового года в Москве

Ведомости

Москва будет украшена к Новому году, при этом город откажется от массовых мероприятий и фейерверков, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин по итогам голосования о формате празднования Нового года среди москвичей.

«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — написал столичный мэр.

Участие в голосовании приняли почти 300 000 человек, отметил Собянин. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. Мэр добавил, что 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий. «Ваше решение будет реализовано», — заключил он.

В Москве состоятся елки для детей и фестиваль «Путешествие в Рождество», будут открыты катки и парки. На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, мастер-классы и др. Также будет открыт сбор гуманитарной помощи, написал столичный мэр. Вместе с тем, продолжил Собянин, в рамках договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и мероприятий будут направлены на поддержку мобилизованных, их семей и восстановление пострадавших районов.

16 ноября мэр Москвы предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в этом году. Такое предложение появилось на сайте мэра столицы. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Вместо отмены масштабных гуляний он предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных