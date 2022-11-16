Собянин: доходы от новогодних мероприятий направят на поддержку СВО
Доходы от проведения новогодних мероприятий в Москве будут направлены на поддержку специальной военной операции, сообщил мэр города Сергей Собянин, подчеркнув, что решение остается за москвичами, пишут «РИА Новости».
Столичный мэр назвал вопрос, будет ли экономнее не проводить мероприятия, спорным. «Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь», — сказал он. Собянин напомнил, как пострадал бизнес от отмены различных мероприятий в связи с COVID-19. Он также отметил, что Новый год праздновали даже в самое трудное время — в Великую Отечественную войну. Вместе с тем мэр Москвы заявил, что необходимо подумать о том, чтобы поздравить военных на передовой, поддержать их семьи, прийти в госпитали к раненым, а также создать особые условия для тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе.
«Но просто так сказать, что мы ничего этого не будем делать, мы сейчас запремся в своих квартирах и там чуть ли не под одеялом что-то будем праздновать, это неправильно <...> Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение и чтобы они завтра пошли работать на благо страны и на победу», — сказал столичный мэр.
Ранее Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в этом году. Такое предложение появилось на сайте мэра столицы. Голосование проходит на портале «Активный гражданин».
Собянин уточнил, что доходы от празднования Нового года позволят «кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», а также сохранить малый бизнес, в котором трудоустроены «миллионы людей». Вместо отмены масштабных гуляний он предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».
«Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом», — подчеркнул Собянин.