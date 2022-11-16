Собянин: доходы от новогодних мероприятий направят на поддержку СВО

Столичный мэр назвал вопрос, будет ли экономнее не проводить мероприятия, спорным. «Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь», — сказал он. Собянин напомнил, как пострадал бизнес от отмены различных мероприятий в связи с COVID-19. Он также отметил, что Новый год праздновали даже в самое трудное время — в Великую Отечественную войну. Вместе с тем мэр Москвы заявил, что необходимо подумать о том, чтобы поздравить военных на передовой, поддержать их семьи, прийти в госпитали к раненым, а также создать особые условия для тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе.