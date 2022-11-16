Собянин предложил провести голосование о формате празднования Нового года
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании за формат празднования Нового года в Москве в этом году. Такое предложение появилось на сайте мэра столицы. Голосование проходит на портале «Активный гражданин», уточнил он.
«И сегодня, когда тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей Родины, когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей, перед нами тоже встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой», — написал он.
Собянин уточнил, что доходы от празднования Нового года позволят «кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», а также сохранить малый бизнес, в котором трудоустроены «миллионы людей». Вместо отмены масштабных гуляний он предложил «посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».
«Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом», — подчеркнул Собянин.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян по поводу отмены новогодних гуляний и корпоративов. Согласно результатам исследования, 74% респондентов готовы поддержать решение об отмене городских празднований. 17% выступили против него. Каждый второй (47%), согласный на отмену празднований, считает, что «надо помочь армии, мобилизованным», 24% полагают, что неуместно проводить увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции.
В последнее время несколько регионов приняли решение отказаться от масштабных новогодних мероприятий и украшений города. В частности, масштабного празднования Нового года не будет в Калуге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.
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