Володин предложил обсудить отказ от новогодних салютов и корпоративов
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил россиянам обсудить отказ от праздничных мероприятий в честь Нового года. В своем Telegram-канале он спросил у подписчиков, нужно ли отмечать праздник как обычно, оставить только детские мероприятия или отменить празднования вовсе.
«Меньше двух месяцев остается до нового 2023 г. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — написал Володин.
В опросе на момент публикации новости приняли участие более 106 000 человек. Большинство опрошенных (66%) выбрали вариант «оставить только детские праздники и новогодние елки», 23% россиян поддержали полную отмену празднований. Отмечать Новый год в прежнем формате хотят 11% участников опроса Володина.
За последнее время ряд регионов начали отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.
ВЦИОМ провел опрос об отмене масштабных празднований Нового года в городах и новогодних корпоративов. Согласно результатам исследования, идею с отменой корпоративного празднования поддержал каждый второй россиянин (54%). Треть респондентов (30%) выступили за необходимость новогоднего корпоратива. 16% не смогли ответить на этот вопрос.