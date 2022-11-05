Володин предложил обсудить отказ от новогодних салютов и корпоративов

За последнее время ряд регионов начали отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.