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Володин предложил обсудить отказ от новогодних салютов и корпоративов

Ведомости

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил россиянам обсудить отказ от праздничных мероприятий в честь Нового года. В своем Telegram-канале он спросил у подписчиков, нужно ли отмечать праздник как обычно, оставить только детские мероприятия или отменить празднования вовсе.

«Меньше двух месяцев остается до нового 2023 г. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — написал Володин.

В опросе на момент публикации новости приняли участие более 106 000 человек. Большинство опрошенных (66%) выбрали вариант «оставить только детские праздники и новогодние елки», 23% россиян поддержали полную отмену празднований. Отмечать Новый год в прежнем формате хотят 11% участников опроса Володина.

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За последнее время ряд регионов начали отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.

ВЦИОМ провел опрос об отмене масштабных празднований Нового года в городах и новогодних корпоративов. Согласно результатам исследования, идею с отменой корпоративного празднования поддержал каждый второй россиянин (54%). Треть респондентов (30%) выступили за необходимость новогоднего корпоратива. 16% не смогли ответить на этот вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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