В Минкультуры порекомендовали регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские
Министерство культуры России обсуждает с регионами возможность проводить массовые просветительские мероприятия, а не увеселительные, сообщила министр культуры Ольга Любимова на заседании профильного комитета Госдумы. Об этом пишет «Интерфакс».
Она заверила, что Минкульт работает над тем, чтобы сохранить детские праздники, например Новый год, но сменить «тональность» остальных. «Это не значит, что дети останутся без праздника, ни в коем случае мы не оставим их без Деда Мороза. Но, тем не менее, все, что связано с увеселительными мероприятиями, мы скорее меняем на просветительские, на заботу о нашем старшем поколении, на семейное времяпрепровождение», – сказала министр.
Любимова отметила, что вопрос о том, какие мероприятия сейчас проводить, а какие нет, прорабатывается с губернаторами. «Где-то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми, что [сейчас нужно] немножко другое. Давайте оставим сам праздник, немножко другой подход. Массовые мероприятия, конечно, нужны (...), вопрос о том, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты», – сказала она.
В нескольких регионах России уже отказались от масштабных праздничных мероприятий. Так, в середине сентября, до объявления мобилизации, губернаторы Воронежской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского края отменили или сократили объем массовых мероприятий во время празднования Дня города в этих регионах. В Калуге решили не украшать город на Новый год, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростовской области отменили массовые мероприятия. Главы ряда субъектов заявили о намерении отправить освободившиеся средства на поддержку мобилизованных и их семей.