В Минкультуры порекомендовали регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

Любимова отметила, что вопрос о том, какие мероприятия сейчас проводить, а какие нет, прорабатывается с губернаторами. «Где-то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми, что [сейчас нужно] немножко другое. Давайте оставим сам праздник, немножко другой подход. Массовые мероприятия, конечно, нужны (...), вопрос о том, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты», – сказала она.