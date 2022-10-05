Калугу не будут украшать к Новому году для поддержки мобилизованных
Новогодние праздничные мероприятия в Калуге будут отменены в целях экономии муниципальных средств, которые направят в качестве мер поддержки мобилизованным, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале.
«Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан. Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение», — написал он.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Накануне, 4 октября, он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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