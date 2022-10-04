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Общество

Семьям мобилизованных на Сахалине выдадут по 5 кг рыбы в качестве поддержки

Ведомости

В Сахалинской области членам семей мобилизованных в качестве гуманитарной помощи начнут выдавать по 5-6 кг рыбы на человека, об этом рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов. 

«Значит, правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 т свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 кг на человека», — сказал Шувалов (цит. по ИА «Сах.ком»).

Он уточнил, что этот шаг является не единственной мерой, направленной на поддержку населения. «В ближайшее время в семьях появится рыба», — сказал он. Акция реализуется в рамках проекта «Доступная рыба», который действует в регионе уже в течение девяти лет, сообщил Шувалов. 

Ранее в пресс-службе правительства Сахалинской области сообщали, что семьям мобилизованных единовременно выплатят по 300 000 руб. Уточняется, что выплата будет осуществляться супругам, родителям или детям. 

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам президента, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Сегодня он сообщил, что в войска уже прибыли более 200 000 мобилизованных, они проходят подготовку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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