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В Тыве семьям мобилизованных в качестве помощи начали выдавать живых баранов

Ведомости

В республике Тыва администрации муниципальных районов начали выдавать живых баранов в качестве гуманитарной помощи семьям мобилизованных, об этом сообщили в пресс-службе администрации республики. Всего со вчерашнего дня была выдана 91 голова мелкого рогатого скота. 

«Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля», — сказано в сообщении. 

В пресс-службе уточнили, что эти шаги направлены на то, чтобы семьи мобилизованных и сами военнослужащие чувствовали, что они «не останутся наедине с житейскими проблемами». 

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По информации министра сельского хозяйства региона Сергея Ондара, распределение скота должно завершиться до конца этой недели. Помимо скота, жители также получат капусту, муку и картофель в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, в регионе также начали доставлять уголь к домам. В пресс-службе Тывы также напомнили о возможности получить выплаты в размере 5000 руб. на каждого ребенка, не достигшего 17 лет — для этого необходимо подать заявление в Центр социальной защиты.

«Перечисленные виды помощи – это лишь первая часть возможной подмоги мобилизованным жителям республики. Глава региона Владислав Ховалыг подчеркнул, что далее будут рассматриваться и другие способы их поддержки», — говорится в сообщении.

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных