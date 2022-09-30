В Тыве семьям мобилизованных в качестве помощи начали выдавать живых баранов
В республике Тыва администрации муниципальных районов начали выдавать живых баранов в качестве гуманитарной помощи семьям мобилизованных, об этом сообщили в пресс-службе администрации республики. Всего со вчерашнего дня была выдана 91 голова мелкого рогатого скота.
«Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что эти шаги направлены на то, чтобы семьи мобилизованных и сами военнослужащие чувствовали, что они «не останутся наедине с житейскими проблемами».
По информации министра сельского хозяйства региона Сергея Ондара, распределение скота должно завершиться до конца этой недели. Помимо скота, жители также получат капусту, муку и картофель в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, в регионе также начали доставлять уголь к домам. В пресс-службе Тывы также напомнили о возможности получить выплаты в размере 5000 руб. на каждого ребенка, не достигшего 17 лет — для этого необходимо подать заявление в Центр социальной защиты.
«Перечисленные виды помощи – это лишь первая часть возможной подмоги мобилизованным жителям республики. Глава региона Владислав Ховалыг подчеркнул, что далее будут рассматриваться и другие способы их поддержки», — говорится в сообщении.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
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