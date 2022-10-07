В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде отменят новогодние мероприятия
Новогодние праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге будут отменены, все сэкономленные средства будут направлены на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«Приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал он. По словам Беглова, детские «елки» и все праздничные программы для семей с детьми отменять не станут.
В конце сентября губернатор Санкт-Петербурга рассказал о дополнительных мерах поддержки мобилизованных. В частности, все мобилизованные получат единовременные выплаты в размере 100 000 руб., а добровольцы — 300 000 руб. Помимо этого дети из семей отправившихся на специальную военную операцию получат бесплатное питание в школах, бесплатный проезд, а также внеочередное поступление в детские сады и школы и др.
Аналогичное решение принял и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Сейчас такого [массовых гуляний, салютов и концертов на новогодние праздники] в планах нет. <...> У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Среди дополнительных мер поддержки семей мобилизованных в Нижнем Новгороде — бесплатные группы продленки и питание в школах, также для них отменяется плата за дополнительное образование, соответствующее поручение сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат порядка 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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