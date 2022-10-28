Газета
Общество

В Краснодаре отменили масштабные мероприятия на Новый год

Ведомости

Власти Краснодара сообщили об отмене масштабных новогодних мероприятий в этом году, говорится в Telegram-канале городской администрации.

«В этом году в новогоднюю ночь не планируют проводить концерт на главной городской площади, а также запускать фейерверки и организовывать масштабные увеселительные мероприятия», — сообщила администрация Краснодара.

В сообщении уточняется, что город будет украшен до 15 декабря прошлогодними украшениями. Также по Краснодару будут курсировать «новогодние трамваи». Власти подчеркнули, что Новый год — это семейный праздник, поэтому встречать его нужно в кругу родных и близких.

При этом новогодние театрализованные представления для детей отменять не будут. На городские «елки» будут приглашены семьи военнослужащих, а также дети и их родители из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Краснодаре.

За последнее время ряд регионов начали отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных