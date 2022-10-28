В Краснодаре отменили масштабные мероприятия на Новый год
Власти Краснодара сообщили об отмене масштабных новогодних мероприятий в этом году, говорится в Telegram-канале городской администрации.
«В этом году в новогоднюю ночь не планируют проводить концерт на главной городской площади, а также запускать фейерверки и организовывать масштабные увеселительные мероприятия», — сообщила администрация Краснодара.
В сообщении уточняется, что город будет украшен до 15 декабря прошлогодними украшениями. Также по Краснодару будут курсировать «новогодние трамваи». Власти подчеркнули, что Новый год — это семейный праздник, поэтому встречать его нужно в кругу родных и близких.
При этом новогодние театрализованные представления для детей отменять не будут. На городские «елки» будут приглашены семьи военнослужащих, а также дети и их родители из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Краснодаре.
За последнее время ряд регионов начали отказываться от масштабных новогодних мероприятий и украшений. К числу таких городов относятся Калуга, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др. Региональные власти решили отказаться от празднований и закупки новых украшений для того, чтобы направить сэкономленные средства на оснащение мобилизованных и поддержку их семей.