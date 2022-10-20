ВЦИОМ: большинство россиян не против отмены новогодних мероприятий

От имени граждан также запускаются петиции с требованием об отмене новогодних празднований: такие письма есть к руководству Воронежской области. К губернатору Александру Гусеву, в частности, обратился руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме Воронежа Артем Рымарь. «Ко мне поступает множество сообщений с просьбой инициировать отмену мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, и установки праздничной елки за счет средств городского бюджета. А также перенаправление высвободившихся бюджетных расходов на нужды СВО», – сообщил он в своем Telegram-канале 30 сентября. Пока однозначного понимания эта идея не встретила. «Наши бойцы воюют там как раз за то, чтобы дети могли радоваться праздникам и чувствовать себя счастливыми. <...> Время СВО закончится, но другого детства у наших детей уже не будет. Безусловно, нужно корректировать расходы и подходить к их формированию с учетом нужд времени. Но и ставить мирную жизнь на паузу ни в коем случае нельзя», – говорил депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич («Единая Россия», цитата по ГТРК «Воронеж»).