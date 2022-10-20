ВЦИОМ: большинство россиян не против отмены новогодних мероприятий

ВЦИОМ: большинство россиян не против отмены новогодних мероприятий74% респондентов готовы поддержать такие решения на региональном уровне
74% россиян поддержат отмену новогодних гуляний, если такое решение примут власти их регионов, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Против перспективы отмены праздничных гуляний сейчас выступают 17% респондентов. Еще 9% затруднились ответить на вопрос ВЦИОМа.
Среди тех, кто согласен на отмену празднований, большинство (47%) согласны, что «надо помочь армии, мобилизованным», 24% полагают, что неуместно проводить увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции. В Минобороны при этом подчеркивали, что Вооруженные силы «имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме — как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан». Другие ответы не так популярны: 7% говорят, что отказ от праздников помог бы приблизить победу, 6% – что это способствует моральной поддержке армии. Популярность остальных ответов – в рамках статистической погрешности.
Респонденты, которые не поддерживают отмену праздничных мероприятий, мотивировали свой ответ необходимостью отвлечься и отдохнуть (18%), созданием новогоднего настроения для детей (17%), возможностью финансирования военной спецоперации из других источников (12%), отсутствием необходимости экономить на празднике и бессмысленностью его отмены (по 10%). Еще 7% отметили, что отмена мероприятий «ни на что не повлияет», а 5% аргументируют свою позицию тем, что «жизнь продолжается».
Ранее в Минкультуры РФ порекомендовали регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские. О том, что власти ряда регионов и городов также предложили в этом году не проводить праздничные гуляния, в той или иной мере известно 39% россиян, говорится в исследовании ВЦИОМа. 20% «что-то слышали» об этом, а 41% не в курсе таких инициатив. Отказаться от мероприятий или перераспределить средства на нужды частичной мобилизации за последние недели предложили минимум в 10 российских регионах.
Власти Перми из-за мобилизации отказались от проведения новогодних корпоративов для чиновников и фейерверка. По словам главы города Алексея Демина, сейчас «не время для торжеств», но Пермь оставит праздничные мероприятия для детей, сообщают местные СМИ. В Курской области откажутся от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний на Новый год, рассказал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Представления для детей и ярмарки в регионе все-таки организуют, но новые украшения для города закупать не будут, а используют оставшиеся с прошлых лет, добавил он: «Не время для этого… Сохраним бюджет на другие цели». Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям организовывать большие новогодние празднования — по его словам, сейчас все средства надо тратить на поддержку экономики и семей мобилизованных: «Забудьте на ближайшее время о концертах и развлекательных концертах. Буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия».
С подобными заявлениями власти регионов выступали и ранее. «Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», – сообщил 5 октября мэр Калуги Дмитрий Денисов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 октября также заявил о том, что в региональном административном центре не будут приобретаться новые украшения и арт-объекты к новогодним праздникам: «Когда увидели, что ситуация не улучшается, решили, что не то время. Будем ли устанавливать елку, оперативная обстановка подскажет». Но, отвечая на вопрос граждан во время прямой линии, можно ли потратить высвободившиеся деньги на какие-то приобретения, он ответил: «Нет. Есть Бюджетный кодекс, есть порядок их использования» (цитата по «Коммерсанту»).
7 октября администрация Санкт-Петербурга приняла решение сократить новогодние торжества, в частности не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте и ряд других традиционных мероприятий. Не будет массовых новогодних гуляний, концертов и фейерверков и в Нижнем Новгороде. Сэкономленные средства пойдут в том числе на поддержку семей мобилизованных, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. Исключение в обоих случаях составят детские утренники. Рекомендации губернатора об отмене праздничных мероприятий были направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области, сообщал портал 78.ru. Позднее Александр Дрозденко уточнил, что «должен быть Новый год для детей».
От имени граждан также запускаются петиции с требованием об отмене новогодних празднований: такие письма есть к руководству Воронежской области. К губернатору Александру Гусеву, в частности, обратился руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме Воронежа Артем Рымарь. «Ко мне поступает множество сообщений с просьбой инициировать отмену мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, и установки праздничной елки за счет средств городского бюджета. А также перенаправление высвободившихся бюджетных расходов на нужды СВО», – сообщил он в своем Telegram-канале 30 сентября. Пока однозначного понимания эта идея не встретила. «Наши бойцы воюют там как раз за то, чтобы дети могли радоваться праздникам и чувствовать себя счастливыми. <...> Время СВО закончится, но другого детства у наших детей уже не будет. Безусловно, нужно корректировать расходы и подходить к их формированию с учетом нужд времени. Но и ставить мирную жизнь на паузу ни в коем случае нельзя», – говорил депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич («Единая Россия», цитата по ГТРК «Воронеж»).
В Новосибирске 13 октября решили отменить новогодний салют и массовые мероприятия с перекрытием центра города, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, заявила вице-мэр Анна Терешкова. «Сейчас очень много вопросов пошло от жителей, от гостей города о том, что не время смотреть на другие города, необходимо перераспределить средства на мобилизованных, поэтому мы решили, что у нас не будет дополнительных трат», — пояснила она.
В целом, как объяснил социолог Денис Волков, весной произошла консолидация вокруг действий власти. Основная же часть населения заняла позицию: «Как начальство решит, так и будет». По словам руководителя департамента издательских программ ВЦИОМа Анны Кулешовой, отношение россиян к праздникам может меняться. «Открытые мероприятия, такие как празднование Нового года, действительно носят в глазах некоторых групп населения противоречивый характер», – говорит доктор социологических наук, профессор Финансового университета Павел Разов.