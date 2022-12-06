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Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка

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Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных, передает ТАСС со ссылкой на народную милицию республики.

«Погибла, подтверждаем», — сказал представитель народной милиции. Пироговой было 29 лет. Депутат состояла в Народном совете ДНР с 2018 г. Ее гибель также подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее он сообщил, что не менее шести человек погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины. По его данным, с самого утра прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных