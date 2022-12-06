Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных, передает ТАСС со ссылкой на народную милицию республики.
«Погибла, подтверждаем», — сказал представитель народной милиции. Пироговой было 29 лет. Депутат состояла в Народном совете ДНР с 2018 г. Ее гибель также подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Ранее он сообщил, что не менее шести человек погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины. По его данным, с самого утра прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.
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