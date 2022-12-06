Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка

Ранее он сообщил, что не менее шести человек погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины. По его данным, с самого утра прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».