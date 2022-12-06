Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки
Британского короля Карла III во второй раз за месяц закидали яйцами во время его прогулки по городу Лутон (графство Бедфордшир), передает телеканал Sky News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Отмечается, что полиция королевства уже задержала мужчину, который бросил яйца в направлении монарха. После инцидента король был уведен сотрудниками службы безопасности подальше от собравшейся в центре города толпы. Спустя короткий промежуток времени 74-летний монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.
Первый раз короля закидали яйцами в начале ноябре. В монарха и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке. Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
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