Короля Карла III второй раз за месяц закидали яйцами во время прогулки

Первый раз короля закидали яйцами в начале ноябре. В монарха и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке. Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II.