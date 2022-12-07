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В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом ОАЭ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел 7 декабря телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества «с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге», сообщили в Кремле. Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян также обсудили продвижение торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Как сообщили в Кремле, во время телефонного разговора была отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. «В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — отметили в пресс-службе Кремля.

Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, добавили в Кремле.

11 октября президент России провел переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом ОАЭ. Во вступительном слове Путин отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.

«Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс», – отмечал российский президент. – Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно». Тогда Путин сказал и о необходимости обсудить с президентом ОАЭ и ситуацию в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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