В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин провел 7 декабря телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества «с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге», сообщили в Кремле. Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян также обсудили продвижение торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Как сообщили в Кремле, во время телефонного разговора была отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. «В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — отметили в пресс-службе Кремля.
Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, добавили в Кремле.
11 октября президент России провел переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом ОАЭ. Во вступительном слове Путин отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.
«Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс», – отмечал российский президент. – Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно». Тогда Путин сказал и о необходимости обсудить с президентом ОАЭ и ситуацию в Сирии.
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