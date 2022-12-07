В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом ОАЭ

«Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс», – отмечал российский президент. – Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно». Тогда Путин сказал и о необходимости обсудить с президентом ОАЭ и ситуацию в Сирии.