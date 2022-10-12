Президенты РФ и ОАЭ обсудили Украину, Сирию и нефть

Президенты РФ и ОАЭ обсудили Украину, Сирию и нефтьЗа три года товарооборот между Россией и Эмиратами вырос с $2,5 млрд до $5 млрд
Российский президент Владимир Путин провел 11 октября переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Во вступительном слове Путин поблагодарил гостя на «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Он также отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.
«Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс», – отметил российский президент. – Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно». Путин сказал и о необходимости обсудить с президентом ОАЭ и ситуацию в Сирии.