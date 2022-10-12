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Президенты РФ и ОАЭ обсудили Украину, Сирию и нефть

За три года товарооборот между Россией и Эмиратами вырос с $2,5 млрд до $5 млрд
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (справа налево) во время встречи / Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин провел 11 октября переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Во вступительном слове Путин поблагодарил гостя на «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Он также отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.

«Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс», – отметил российский президент. – Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно». Путин сказал и о необходимости обсудить с президентом ОАЭ и ситуацию в Сирии.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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